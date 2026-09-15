Basketbolcu Olacaktı, Oyuncu Oldu! Çağatay Ulusoy'un Kariyerini Değiştiren Olay

Basketbol sahalarında kendine bir gelecek kurmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy’un oyunculuk serüveni, arkadaşlarının ısrarı üzerine attığı bir adımla başladı. Best Model yarışmasında birinci olduğu gece aldığı telefon, onu kısa süre içinde ekranların tanınan yüzlerinden biri hâline getirdi.

Hareketli Bir Çocukluk, Sporla Dolu Bir Gençlik Dönemi

Çağatay Ulusoy’un oyunculuk öncesindeki hayatı, bugün bilinen kariyerinden oldukça farklıydı. İstanbul’da büyüyen Ulusoy, çocukluk yıllarında yerinde duramayan, enerjisiyle çevresini zorlayan bir çocuktu. Bu hareketliliğin zaman zaman okuldan ve çevresinden gelen şikâyetlere dönüşmesi üzerine ailesi, enerjisini farklı alanlara yönlendirmeye çalıştı.

Spor, onun hayatında böylece önemli bir yer edinmeye başladı. Yüzme ve basketbolla ilgilenen Ulusoy, aynı zamanda gitar ve resim dersleri de aldı. Ancak özellikle basketbol konusunda kendine bir yol çizdi.

Basketbolda Gelecek Planlarken...

Basketbola olan ilgisini yalnızca hobi olarak sürdürmedi, 15-16 yaşlarında bir takıma transfer olarak para kazanmaya başladı. Bir dönem çocuklara antrenörlük de yapan oyuncu, onların gelişimini takip etmekten ve başarılarına tanıklık etmekten büyük keyif alıyordu.

O yıllarda hayatını basketbol üzerinden şekillendirmeyi düşünürken karşısına hiç hesaplamadığı bir fırsat çıktı.

“Senin Neyin Eksik?”

Televizyonda Best Model yarışmasının tanıtımları yayınlanmaya başladığında Ulusoy’un yarışmaya katılmak gibi bir planı yoktu. Ancak arkadaşları onun da başvurması konusunda ısrar etti. Gelen teşvikler sonunda fikrini değiştiren Ulusoy, fotoğrafçı bir arkadaşının çektiği fotoğraflarla yarışmaya başvurdu.

İlk etapta 100 kişi arasına kalan Ulusoy, görsel elemeyi de geçerek 20 finalistten biri oldu. Kamp sürecindeyse dereceye gireceğini düşünmüyordu.

Yarışmadan İki Saat Sonra Gelen Telefon

Yarışma gecesi saat 22.00’de sonuçlar açıklandı ve Çağatay Ulusoy birinci seçildi. Kutlama için arkadaşlarıyla bir mekâna geçen Ulusoy’un telefonu gecenin ilerleyen saatlerinde çaldı.





Aradan yalnızca iki saat geçmişti. Gelen telefon, ona oyunculuk dünyasının kapısını açan ilk teklifti. Ulusoy, Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayacağını o gece öğrendi.

Böylece basketbol kariyerine odaklandığı bir dönemde attığı beklenmedik bir adım, hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Ulusoy’un yıllar sonra o geceyi anlatırken kullandığı “Bir gecede hayatım değişti” sözü, yaşananların hızını özetler nitelikte.