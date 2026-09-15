Evlilik Güzeldir 2. Bölümde Deprem! Sinan ve Yasemin 3 Yıllık İlişkiyi Bitirdi

Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını ise usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği Greative Film imzalı TRT 1'in çiçeği burnunda yapımı Evlilik Güzeldir heyecan dolu ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizi ikinci bölümünde yaşanan gerilimli ve duygusal sahneleriyle izleyicilerden tam not aldı.

Sinan Ve Yasemin'in 3 Yıllık İlişkisinde Şok Ayrılık Kararı

Dizinin yayınlanan son bölümünde Yasemin'i korumak isterken yaralanan Sinan'ın hastaneye kaldırılması iki aile arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Yasemin'in ailesini yaşananlardan sorumlu tutan Aycan ve Ant'ın tavırları gerilimi tırmandırırken Sinan'ın hayati tehlikeyi atlatması herkese rahat bir nefes aldırdı. Ancak Sinan'ın iyileşmesi ilişkideki krizleri çözmeye yetmedi.

Sinan'ın yanından ayrılmayan Melek'in tavırları ve son olarak paylaştığı fotoğraf Yasemin için bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Sinan, Mesut'un yanına giderek özür diledi ve Yasemin ile ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Bölüm finalinde ise ikilinin sokak ortasında tartıştığı sırada Yasemin'in tokat kaldırması ve Sinan'ın elini tutması üzerine Mesut'un olaya şahit olması ekrana damga vurdu.

Zeynep'i Gözyaşlarına Boğan İddia: Neriman'ın Sözleri Olay Yarattı

Öte yandan Servet'in neden olduğu 350 bin liralık borç Zeynep ile Ali Rıza'nın evlilik hazırlıklarını çıkmaza soktu. Ali Rıza'nın parayı ödemesini hazmedemeyen Neriman sokak ortasında Zeynep'i durdurarak parayı başlık parası olarak nitelendirdi.

Ailesinin küçük düşürülmesiyle gözyaşlarına boğan Zeynep durumu babası Mesut'a anlattı. Mesut ise merhum eşinden kalan en değerli hatıra olan broşu Ali Rıza'ya teslim ederek parayı geri ödedi. Gerçeği öğrenen Murat ise Zeynep'in kendisini hala seviyor olabileceği ihtimaliyle yüzleşerek mahalleden gitme kararını yeniden gözden geçirdi.

Sahte Sevgililikte Gerçek Duygular Rüzgarı

Şirket yemeği ve katıldıkları doğum öncesi partisinde sınavlardan geçen Aslı ile Can'ın sahte sevgililik oyununda ise sınırlar giderek kaybolmaya başladı. Çiftler için hazırlanan oyunlarda yakaladıkları şaşırtıcı uyum ve gecenin sonunda baş başa yaptıkları romantik dans ikili arasındaki sahte ilişkinin gerçek aşka dönüştüğünün ilk somut sinyallerini verdi.

Öte yandan dükkan denetiminde Nergis ile Sezai arasında ipler gerilirken Bahar'ın okuluna Van'dan gelen Diyar'ın dahil olmasıyla yeni bir akademik rekabetin fitili ateşlendi.

Renkli karakterleri ve temposu düşmeyen hikayesiyle izleyiciden büyük ilgi gören Evlilik Güzeldir her Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de!