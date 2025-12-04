Yasemin Ergene'den Ayrılık Sonrası Olay Paylaşım

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini bitiren Yasemin Ergene, spor yaparken bağdaş kurduğu fotoğrafı "Daha rahat" notuyla paylaşarak sosyal medyayı salladı.

Yayın Tarihi : 04-12-2025 12:02

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini 3 Eylül itibarıyla sonlandıran oyuncu Yasemin Ergene, boşanmanın ardından adeta bambaşka bir döneme girdi. Oyunculuğu bırakıp sakin bir yaşam süren Ergene, yeni hayatında daha aktif ve özgüvenli paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Bağdaş Kurarak Spor Yapmak Gündem Oldu

Sosyal medyadaki aktifliğiyle dikkat çeken Yasemin Ergene, son olarak spor yaptığı anları paylaştığı dikkat çekici fotoğraflarla ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncu, esnekliği ve rahatlığıyla dikkat çeken pozuna şu notu düştü:

"Bağdaş kurarak daha rahat"

Doğal ve enerjik haliyle takipçilerinden büyük beğeni toplayan Ergene'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçiler, bu karelerin Ergene'nin "ayrılık sonrası yenilenen imajının" ve pozitif enerjisinin güçlü bir yansıması olduğu yorumlarını yaptı.

14 Yıllık Evliliğe Son Vermişti

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğu bırakan ve bu dönemde "Yasemin Özilhan" olarak tanınan Ergene, evliliğinin sona ermesiyle birlikte hem soyadını hem de yaşam tarzını değiştirdi. Oyuncunun, boşanma sonrası artan sosyal medya aktifliği ve enerjik hali, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

