Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Yeni Hamle! Baba Harekete Geçti

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraat etmesinin ardından acılı baba Cemil Kundakçı sessizliğini bozdu. Karara tepki gösteren baba dosyayı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Üstelik davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Baba Kundakçı’nın açıklamaları ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun Beraati Aileyi İsyan Ettirdi

Hatırlayacağınız üzere 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 16 Ekim’de Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayla ilgili azmettirme ve suçu bildirmeme suçlamalarıyla 210 gün tutuklu kalan Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etmişti. Bu karar Kubilay’ın ailesini hiç memnun etmedi.

Cemil Kundakçı daha önce de karara tepki göstermiş ve oğlunun kanının yerde kaldığını söylemişti. Bu kez sözleri daha da sertti: “Bu işin baş mimarı Aleyna’dır” diyen baba beraat kararını kabul etmediklerini ve istinaf yoluna gideceklerini belirtti.

Baba Kundakçı’dan Olay Gecesine Dair İddialar

Cemil Kundakçı olay gecesi yaşananlarla ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu. İddiaya göre Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’yla barışmak için arkadaşı Kubilay’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Kubilay Canbay ve bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun stüdyosuna gitmişti. Saldırı ise araçta bekledikleri sırada gerçekleşmişti.

Baba Kundakçı, Kalaycıoğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na konum gönderdiğini ve araçtakileri tarif ettiğini öne sürdü. Ayrıca olay sırasında yaşananlara ilişkin sorular yöneltti.

Aleyna Kalaycıoğlu Suçlamaları Reddetmişti

Kalaycıoğlu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında kimseyi azmettirmediğini söyleyen şarkıcı beraat etmişti. Şimdi gözler ailenin istinaf başvurusundan çıkacak sonuca çevrildi.