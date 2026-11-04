Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Yeni Hamle! Baba Harekete Geçti

Kubilay Kundakçı’nın babası, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraat kararına sert tepki gösterdi. İstinafa gideceklerini açıklayan baba yeni suç duyurusunda da bulunacak.

Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Yeni Hamle! Baba Harekete Geçti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 22:15

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraat etmesinin ardından acılı baba Cemil Kundakçı sessizliğini bozdu. Karara tepki gösteren baba dosyayı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Üstelik davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Baba Kundakçı’nın açıklamaları ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun Beraati Aileyi İsyan Ettirdi

Hatırlayacağınız üzere 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 16 Ekim’de Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında silahı ateşleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayla ilgili azmettirme ve suçu bildirmeme suçlamalarıyla 210 gün tutuklu kalan Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etmişti. Bu karar Kubilay’ın ailesini hiç memnun etmedi.

Cemil Kundakçı daha önce de karara tepki göstermiş ve oğlunun kanının yerde kaldığını söylemişti. Bu kez sözleri daha da sertti: “Bu işin baş mimarı Aleyna’dır” diyen baba beraat kararını kabul etmediklerini ve istinaf yoluna gideceklerini belirtti.

Baba Kundakçı’dan Olay Gecesine Dair İddialar

Cemil Kundakçı olay gecesi yaşananlarla ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu. İddiaya göre Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’yla barışmak için arkadaşı Kubilay’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Kubilay Canbay ve bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun stüdyosuna gitmişti. Saldırı ise araçta bekledikleri sırada gerçekleşmişti.

Baba Kundakçı, Kalaycıoğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na konum gönderdiğini ve araçtakileri tarif ettiğini öne sürdü. Ayrıca olay sırasında yaşananlara ilişkin sorular yöneltti.

Aleyna Kalaycıoğlu Suçlamaları Reddetmişti

Kalaycıoğlu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında kimseyi azmettirmediğini söyleyen şarkıcı beraat etmişti. Şimdi gözler ailenin istinaf başvurusundan çıkacak sonuca çevrildi.

Benzer Haberler
Breaking Bad Hayranlarına Müjde! Yıllar Sonra Yeniden Buluştular Breaking Bad Hayranlarına Müjde! Yıllar Sonra Yeniden Buluştular
Ahmet Nazif Zorlu’nun Cenazesinde Gergin Anlar! Aile Direndi Ahmet Nazif Zorlu’nun Cenazesinde Gergin Anlar! Aile Direndi
Kanbolat Görkem Arslan Unutulmadı! Dostlarından Duygulandıran Mesajlar Kanbolat Görkem Arslan Unutulmadı! Dostlarından Duygulandıran Mesajlar
Uzak Şehir’in Boran’ı İsyan Etti! Burç Kümbetlioğlu’ndan Şaşırtan İtiraf Uzak Şehir’in Boran’ı İsyan Etti! Burç Kümbetlioğlu’ndan Şaşırtan İtiraf
Burak Özçivit’in Yeni Dizisinde Şok Eden Sahne! Burak Özçivit’in Yeni Dizisinde Şok Eden Sahne!
İrem Derici’den Bomba Evlilik Açıklaması! Tarih Verdi İrem Derici’den Bomba Evlilik Açıklaması! Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı!
  • 30-10-2026 18:05

Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı!