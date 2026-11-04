Ahmet Nazif Zorlu’nun Cenazesinde Gergin Anlar! Aile Direndi

Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde ailesi tabutun araca konulmasını istemedi. Naaşı omuzlarında taşımak isteyen aileye imamın uyarısı geldi.

Ahmet Nazif Zorlu’nun Cenazesinde Gergin Anlar! Aile Direndi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 21:19

Zorlu Holding’in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Ancak törenin ardından yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Aile üyeleri, Zorlu’nun tabutunun hemen cenaze aracına konulmasını istemedi. Onu son yolculuğunda kendi omuzlarında taşımak istediler.

Ahmet Nazif Zorlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zorlu Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım’da 82 yaşında yaşamını yitirmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu’nun vefat haberi iş dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından biri olan Zorlu için bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Namazın ardından Zorlu’nun naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülmesi için hazırlık yapıldı.

Ailesi Tabutun Araca Konulmasını İstemedi

Tam bu sırada cenazede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tabut cenaze aracına yerleştirileceği sırada aile üyeleri buna karşı çıktı. Ailenin isteği, Ahmet Nazif Zorlu’yu son yolculuğunda kendi omuzlarında taşımaktı.

Bunun üzerine tabut omuzlara alındı. Cenaze namazını kıldıran imam ise aileyi bu konuda uyardı. Ancak aile üyeleri ilk anda uyarıya rağmen tabutu taşımaya devam etti.

İmamın Uyarısının Ardından Tabut Araca Konuldu

Aile, Zorlu’nun naaşını bir süre omuzlarında taşıdı. Ardından imamın uyarısını dikkate alarak tabutu cenaze aracına yerleştirdi. Araç da Zincirlikuyu Mezarlığı’na doğru hareket etti.

Ahmet Nazif Zorlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazede yaşanan bu anlar törenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Ailesinin onu son kez omuzlarında taşıma isteği ise vedanın en duygusal görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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