Geçen yıllarda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını açıklayıp birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu ve manken Cansu Taşkın yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cansu Taşkın ile birlikte iki şüpheli daha tutuklandı.

Soruşturmada 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaei tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın Geçmişteki Gündemi

Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın adı geçen yıllarda yaşanan ilişki iddiaları ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Cansu Taşkın bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile birliktelik yaşadığını doğrularken ikilinin fotoğrafları Cansu Taşkın'ın kardeşi tarafından sosyal medyada yayınlanmıştı.

Söz konusu açıklamalar ve fotoğrafların ardından Yılmaz Erdoğan şu mesajı paylaşmıştı:

"Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."

Bu açıklamaya yanıt veren Cansu Taşkın ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bir ifşa değildi. Her görüntü izin alınarak benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi inisiyatifinde paylaştı. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de ailem var. Herkes kendine gelsin."