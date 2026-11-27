NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisindeki rolü için kilo alan oyuncu İbrahim Selim son dönemdeki fiziksel değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin eski ve yeni karelerinin sosyal medyada karşılaştırılması ve bu değişimin evliliğine bağlanması üzerine eşi Ayşe Şeyma Selim sessiz kalmadı ve Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ayşe Şeyma Selim bir yıl öncesine ait olduğu öne sürülen fotoğrafın aslında neredeyse 10 yıllık olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Fotoğraf Neredeyse 10 Yıllık

Hem oyunculuk kariyeri hem de İbrahim Selim ile Bu Gece programıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan başarılı isim son dönemde Ömür Usta'daki performansıyla da dikkat çekiyor. Dizideki karakteri için kilo alan İbrahim Selim'in beş aylık değişimi konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Ayşe Şeyma Keten ile Roma'da evlenen oyuncunun bir yıl arayla çekildiği iddia edilen iki fotoğrafına yönelik yorumlara eşini kızdırdı. Instagram hikayesinde birlikte çekilmiş bir kareyi yayınlayan Ayşe Şeyma Selim şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca söylemeden de edemicem ya kocamın 1 yıl önce diye paylaşılan fotoğrafı neredeyse 10 yıllık. Yok neymiş evlendi diyeymiş de mış mış hadi ordan, başka haber bulun kendinize."

Paylaşımın Sonunda Eşine Seslendi

Sosyal medyadaki evlilik yorumlarına verdiği net yanıtla dikkat çeken Ayşe Şeyma Selim paylaşımının sonunda eşine de seslendi: "Aşkım af edersin tutamadım kendimi."