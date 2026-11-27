Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Derya Uluğ ile Asil Gök 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde sahne alan Serdar Ortaç, Uluğ'a esprili bir soru yöneltti. İşte detaylar...

"Ne Buldun Bu Herifte?" Sorusuna Övgü Dolu Yanıt

25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşen düğün töreninde sahneye çıkan Serdar Ortaç çiftin mutlu gününe şarkıları ve sohbetiyle eşlik etti. Sahne sırasında Derya Uluğ ile eğlenceli bir diyalog kuran şarkıcı eşi Asil Gök’ü kastederek "Ne buldun bu herifte?" diye sordu. Uluğ ise bu esprili soruya "Yakışıklı, merhametli ve çok yetenekli" sözleriyle karşılık verdi. İkilinin sahnedeki diyaloğu davetlilerden alkış aldı.

10 Yıllık Aşk İstanbul'da Evlilikle Taçlandı

Serdar Ortaç, Asil Gök ile evlenen Derya Uluğ’a sordu: Ne buldun bu herifte https://t.co/oK3hlIiBAN — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) November 26, 2026

Hem özel hayatlarında hem de müzik çalışmalarında uzun yıllardır yan yana yürüyen Derya Uluğ ve Asil Gök 2026 yılının başında evlilik kararı almıştı. Asil Gök'ün evlilik teklifinin ardından hazırlıklara başlayan çift haziran ayında nişanlanmıştı. 25 Kasım akşamı İstanbul'da düzenlenen düğünde ikiliyi aileleri, yakın dostları ve sanat camiasından pek çok isim yalnız bırakmadı.