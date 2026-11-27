Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in imzasını taşıyan, Karadeniz ezgilerini rock müziğin asi ruhuyla harmanlayarak milyonların kalbinde yer edinen Kazım Koyuncu’nun yaşamından esinlenen ‘Kazım: Yarım Kalan’, 1 Ocak’ta beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin fragmanıyla birlikte Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya dönüşüm süreci de gözler önüne serildi. Fragmanda efsanevi müzisyene benzerliğiyle dikkat çeken oyuncunun rolü için geçirdiği büyük değişimin ardında ise aylar süren yoğun bir hazırlık süreci ve uluslararası isimlerle yürütülen titiz bir çalışma bulunuyor.

Özcan Alper Makyaj Masasına Geçti: Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’ya Olan Benzerliği İle Dikkat Çekti

Karakterin fiziksel yapısını ve sahne enerjisini aslına sadık kalarak perdeye taşımak isteyen Üzümoğlu, aylar süren yoğun ve sıkı bir diyet ve kondisyon programıyla tam 19 kilo verdi. Sanatçının farklı dönemlerdeki yüz hatlarını ve saç yapısını kusursuz yansıtmak amacıyla her set günü titiz bir hazırlık yürütüldü; saç ve özel plastik makyaj uygulamaları kimi günlerde 4 saati aştı. Bu yoğun hazırlık sürecinde filmin yönetmeni Özcan Alper de bizzat makyaj masasının başına geçerek karakterin görsel dönüşümüne dokunuşlarıyla katkı sağladı. Sanatçının karakteristik gülüşü ve ağız yapısını yakalamak için ise oyuncuya döneme ve yaş aralıklarına göre özel olarak tasarlanan 10 adet özel diş hazırlandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun fiziksel dönüşümünün arkasında ise dünya sinemasının önemli isimleriyle çalışan, Emmy adayı Rus - Alman makyaj, protez makyaj ve karakter tasarımcısı Jekaterina Oertel yer alıyor. 35 yılı aşkın kariyerinde 50’den fazla uluslararası sinema ve televizyon yapımında görev alan, Run Lola Run, Night Train to Lisbon, Tár ve John Wick: Chapter 4 gibi dünyaca ünlü projelerde Cate Blanchett, Keanu Reeves ve Jeremy Irons gibi yıldızlarla çalışan Oertel, tüm uluslararası deneyimini Cem Yiğit Üzümoğlu’nun dönüşümüne taşıdı. 2013 yılında The Borgias dizisindeki çalışmasıyla Primetime Emmy Ödülü’ne aday gösterilen ve ortak yönetmenliğini üstlendiği DaU. Natasha filmiyle 2020 Berlin Uluslararası Film Festivali ana yarışma seçkisinde yer alan Oertel’in oyuncu performansıyla bütünleşen protez makyaj çalışmaları, filmin biyografik gerçekliğine ve görsel inandırıcılığına katkı sağlıyor.

Kazım’ın Parmak İzi: Üniversite Arkadaşından Gitar, Özel Eğitmenden Şan Dersi Aldı

Role hazırlık sürecinde yalnızca görsel benzerlikle yetinmeyen Üzümoğlu, Kazım Koyuncu’nun müzisyen kimliğini ve sahne ruhunu yaşatabilmek adına çok özel bir hazırlık sürecinden geçti. Genç oyuncu, gitar ve sahne duruşu çalışmalarını bizzat Kazım Koyuncu’nun üniversite döneminden arkadaşı olan ve vaktiyle kendisine de gitar dersi veren Deniz Bayrak ile birlikte yürüttü. Koyuncu’nun akor basışındaki nüansları, sahnedeki omuz ve beden ritmini, enstrümanla kurduğu bağı doğrudan bu isimden öğrenen Üzümoğlu; vokal tekniğini ve şarkı söyleyiş biçimini yakalamak için de ayrı bir eğitmenden özel şan dersleri alarak filmdeki konser ve müzik sahnelerinde gerçeğe en yakın performansı ortaya koydu.

Güçlü Kadro, Unutulmaz Bir Yaşam Öyküsü

Çernobil’in gölgesinde geçen bir çocukluk, 90’ların gençlik hareketleri, Zuğaşi Berepe ile doğan ilk Lazca rock grubu, Gülbeyaz dizisiyle milyonların evine giren bir yüz ve çok erken gelen bir veda… ‘Kazım: Yarım Kalan’, Kazım Koyuncu’nun kısa ama dolu dolu yaşadığı hayatını, müziğinden bir an bile taviz vermeyen bir gencin gözünden anlatıyor.

Karadeniz dağlarından Beyoğlu’ndaki arayışlara, kalabalık konser sahnelerinden unutulmaz ‘İşte Gidiyorum’ şarkısına uzanan hikâye; tutku, dostluk ve umutla örülü bir yaşamı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Kazım Koyuncu’ya hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Joerg M. Gruber’nın üstlendiği film, Nar Film, ARÇ Productions, Aktan Görsel Sanatlar ve Neo Portföy yapım ortaklığında hayata geçiriliyor.

‘Kazım: Yarım Kalan’, yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta sinemalarda!