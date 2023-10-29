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Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Okul Var mı, Yok mu? Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların 30 Ekim'de bir günlüğüne tatil edileceğini açıkladı.

Yarın Okullar Tatil mi? 30 Ekim Okul Var mı, Yok mu? Son Dakika
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 22:30

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların 30 Ekim'de bir günlüğüne tatil edileceğini açıkladı.

Erdoğan, 30 Ekim'de Okulların Tatil Olduğunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanlı bir açıklamasında, 30 Ekim tarihinde okulların bir günlüğüne tatil edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın Tatil Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı duyuruda, 30 Ekim tarihinde eğitim kurumlarının tatil edileceğine dair bilgi verdi.

"Cumhuriyet Bayramımızı Coşkuyla Kutladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir şekilde coşkuyla kutladık. Bu özel günün coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Bu özel kutlamaların ardından, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin bir günlüğüne tatil edilmesi kararını aldık." şeklinde ifadelerde bulundu.

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