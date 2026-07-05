Yargıtay Son Sözü Söyledi! İnan Kıraç Evliliği İptal Edildi

Yargıtay İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın evliliğinin iptalini onadı. Karar kesinleşirken Alangoya'nın "Kıraç" soyadını kullanma hakkı da sona erdi.

Yargıtay Son Sözü Söyledi! İnan Kıraç Evliliği İptal Edildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 15:31

İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın uzun süredir gündemde olan evliliğiyle ilgili hukuk süreci artık tamamen sona erdi. Yargıtay daha önce yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin verdiği evliliğin iptali kararını onadı. Yani bu evlilik artık hukuken geçersiz kabul ediliyor ve dosya kesin olarak kapanmış oldu.

Karar Kesinleşti

89 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç hakkında verilen karar uzun süredir merakla bekleniyordu. Yargıtay'ın onayının ardından daha önce verilen evliliğin iptali kararı resmen kesinleşti.

Bu kararın ardından Emine Alangoya'nın da artık "Kıraç" soyadını kullanamayacağı belirtiliyor. Böylece davanın en önemli aşaması tamamlanmış oldu.

Süreç Nasıl Başladı?

Aslında tüm süreç İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın açtığı dava ile başladı. İpek Kıraç babasının 20 Aralık 2024 tarihinde yaptığı evlilik sırasında hukuki anlamda fiil ehliyetine sahip olmadığını öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Bu iddia üzerine dosya detaylı şekilde incelendi ve sağlık raporları da sürece dahil edildi. Dava ilerledikçe konu hem hukuk hem de magazin gündeminde geniş yer buldu.

Adli Tıp Raporu Sürecin Yönünü Değiştirdi

Davada en dikkat çeken gelişmelerden biri Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor oldu. Raporda İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Bu değerlendirme sonrasında mahkeme önce geçici vasi ardından da kalıcı vasi atanmasına karar verdi. Söz konusu rapor mahkemelerin verdiği iptal kararında belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Hukuk Süreci Tamamlandı

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte dosyada artık yeni bir hukuki aşama kalmadı. Yerel mahkeme ve istinafın verdiği kararlar onanırken evliliğin geçersiz olduğuna ilişkin hüküm de kesinleşmiş oldu.

Böylece aylardır kamuoyunda konuşulan ve yakından takip edilen dava resmen sonuçlanırken hukuki süreç de nihai kararın açıklanmasıyla sona ermiş oldu.

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