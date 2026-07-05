"Ben Kerem Bürsin'im" Dedi! Genç Kadın Servetini Kaybetti

İnanması zor ama Rusya'da yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük şaşkınlık yarattı. Türk dizilerinin sıkı takipçisi olan genç bir kadın aylar boyunca mesajlaştığı kişinin ünlü oyuncu Kerem Bürsin olduğuna inandı. Başta sıradan bir hayranlık gibi başlayan bu iletişim zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Ancak işin sonunda ortaya çıkan gerçek hem kadını hem olayı duyanları adeta şoke etti.

Her Şey Bir Mesajla Başladı

Moskova'da bir kütüphanede çalışan genç kadın 2024 yılında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan kişinin "Ben Kerem Bürsin'im" demesiyle büyük heyecan yaşadı. Karşı taraf sürekli fotoğraf ve videolar gönderiyor uzun uzun sohbet ediyor ve güven vermeyi başarıyordu.

Aylar boyunca devam eden bu yazışmaların ardından kadın gerçekten ünlü oyuncuyla konuştuğunu düşünmeye başladı. Dolandırıcı ise tam da bu güveni kullanarak planını devreye soktu.

Para İstemeye Başladı

Sahte Kerem Bürsin İstanbul'dan Moskova'ya çok değerli eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyledi. Ancak gümrük işlemleri nakliye ücretleri ve çeşitli resmi masraflar için acil paraya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Hatta kadını ikna edebilmek için "Konteyner gelince içindeki eşyaların istediğini alabilirsin." diyerek vaatlerde bulundu. Sevdiği oyuncuya yardım ettiğini düşünen kadın ise hiç şüphelenmeden istenen paraları göndermeye başladı.

Gerçek Ortaya Çıkınca Şok Yaşadı

İddialara göre mağdur kadın dolandırıcının hesabına toplam yaklaşık 2 milyon ruble yani yaklaşık 1,8 milyon TL gönderdi. Paralar gönderildikten sonra ise sözde Kerem Bürsin bir anda ortadan kayboldu.

O anda dolandırıldığını anlayan kadın vakit kaybetmeden polise başvurdu. Başlatılan soruşturma sonucunda olayın perde arkası kısa sürede ortaya çıktı.

Mahkeme Kararını Verdi

Yapılan incelemede mesajların arkasındaki kişinin Kerem Bürsin değil Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi. Rusya'da görülen davada sanık 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mağdur kadının zararının karşılanması amacıyla 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine de karar verildi.

Bu olay, sosyal medyada tanınmış isimlerin kimliğini kullanarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin ne kadar ikna edici olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar da internet üzerinden tanışılan kişiler para talep ettiğinde mutlaka şüpheci davranılması ve kimlik doğrulaması yapılması gerektiğini hatırlatıyor.