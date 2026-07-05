"Ben Kerem Bürsin'im" Dedi! Genç Kadın Servetini Kaybetti

Kerem Bürsin olduğunu söyleyen dolandırıcı Rus hayranını aylarca sahte fotoğraflarla kandırdı. Yaklaşık 2 milyon ruble alan zanlının gerçek kimliği ise şok etkisi yarattı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 15:24

İnanması zor ama Rusya'da yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük şaşkınlık yarattı. Türk dizilerinin sıkı takipçisi olan genç bir kadın aylar boyunca mesajlaştığı kişinin ünlü oyuncu Kerem Bürsin olduğuna inandı. Başta sıradan bir hayranlık gibi başlayan bu iletişim zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Ancak işin sonunda ortaya çıkan gerçek hem kadını hem olayı duyanları adeta şoke etti.

Her Şey Bir Mesajla Başladı

Moskova'da bir kütüphanede çalışan genç kadın 2024 yılında bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan kişinin "Ben Kerem Bürsin'im" demesiyle büyük heyecan yaşadı. Karşı taraf sürekli fotoğraf ve videolar gönderiyor uzun uzun sohbet ediyor ve güven vermeyi başarıyordu.

Aylar boyunca devam eden bu yazışmaların ardından kadın gerçekten ünlü oyuncuyla konuştuğunu düşünmeye başladı. Dolandırıcı ise tam da bu güveni kullanarak planını devreye soktu.

Para İstemeye Başladı

Sahte Kerem Bürsin İstanbul'dan Moskova'ya çok değerli eşyalarının bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyledi. Ancak gümrük işlemleri nakliye ücretleri ve çeşitli resmi masraflar için acil paraya ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Hatta kadını ikna edebilmek için "Konteyner gelince içindeki eşyaların istediğini alabilirsin." diyerek vaatlerde bulundu. Sevdiği oyuncuya yardım ettiğini düşünen kadın ise hiç şüphelenmeden istenen paraları göndermeye başladı.

Gerçek Ortaya Çıkınca Şok Yaşadı

İddialara göre mağdur kadın dolandırıcının hesabına toplam yaklaşık 2 milyon ruble yani yaklaşık 1,8 milyon TL gönderdi. Paralar gönderildikten sonra ise sözde Kerem Bürsin bir anda ortadan kayboldu.

O anda dolandırıldığını anlayan kadın vakit kaybetmeden polise başvurdu. Başlatılan soruşturma sonucunda olayın perde arkası kısa sürede ortaya çıktı.

Mahkeme Kararını Verdi

Yapılan incelemede mesajların arkasındaki kişinin Kerem Bürsin değil Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi. Rusya'da görülen davada sanık 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mağdur kadının zararının karşılanması amacıyla 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine de karar verildi.

Bu olay, sosyal medyada tanınmış isimlerin kimliğini kullanarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerinin ne kadar ikna edici olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar da internet üzerinden tanışılan kişiler para talep ettiğinde mutlaka şüpheci davranılması ve kimlik doğrulaması yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Benzer Haberler
David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf! David Beckham ve Victoria Beckham'ın 27 Yıllık Evliliğinde Şoke Eden İtiraf!
Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi Yaz Aşkı Sorusu Geldi! Emir Can İğrek Kimseyi Beklemedi
Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler Orak Adası'nda Sertab Erener Rüzgarı! Tatilden Çok Konuşulan Kareler
Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı Caner Erkin Ve Şükran Ovalı Tatilde! Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı Khloe Kardashian Artık Vazgeçti! O Sözleri Olay Yarattı
Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı Hülya Avşar'dan Çok Konuşulacak Klip! Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!
  • 04-07-2026 12:55

Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
  • 05-07-2026 16:30

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı