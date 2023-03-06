Yargı zirvede…

Ceylin’e gelen mesajla Defne’nin kapatıldığı soğutucu deposunda 40 dakikası kaldığını öğrenen Ilgaz sinir krizi geçirdi. Bir tarafta Ceylin ve Eren çaresizce Ilgaz’ı kendine getirmeye çalışırken diğer tarafta Pars Rıdvan’ın öldürüldüğü yerde acıdan yıkıldı. Salim’in ceketine yerleştirilen 2.vericiden gelen sinyali takibe çıkan Ilgaz, Ceylin ve Eren yolda adamların önünü kesti. Ilgaz’ın kafasına silah dayadığı adamın son anda ağzından çıkan bir yere giden Ilgaz ve Ceylin oradaki soğutucu deposunda Defne’yi yarı baygın halde buldu ve hastaneye yetiştirdi. Defne’nin bulunmasıyla herkes büyük sevinç yaşarken Pars’a haber veren Eren ondan acı haberi öğrendi. Özge haberle perişan olurken Derya ile birlikte morga gittiler. Pars Rıdvan’ın ölümünden kendini suçlarken Derya onu teselli etmeye çalıştı. Yekta, Ömer ve Laçin’in beraber çıktığı akşam yemeğinde Ömer’in büyük bir soğukkanlılıkla Salim ve Rıdvan’ın öldürüldüğünü söylemesi Yekta ve Laçin’e büyük şaşkınlık yarattı. Pars davadan Ilgaz’ı alırken bu kararı herkeste şüphe uyandırdı. Ömer bir anda Ceylin’in karşısına çıkıp ona Salim’in verdiği belleği teslim ederken ona bunu uzun zamandır Yekta’nın kasasında sakladığı yalanını söylemesi kafalarda soru işareti yarattı.

Kumarhane fişine nereden ulaştığını öğrenmek için Ceylin’in yanına giden Pars sonrasında soluğu Merdan’ın yanında alarak ondan yardım istedi. Metin ve Defne’nin eve çıktığı akşam onlarla yemeğe katılan Ceylin bir anda ortadan yok oldu. Ofisine dönen Ceylin’in kapısına elinde çiçekle gelen Ilgaz ondan özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Ceylin’in bunun öyle kolay olamayacağını söylemesi üzerine Ilgaz ona zaman vermeye karar verdi. Ceylin Ömer’den aldığı belleği Ilgaz’a verirken Ilgaz yeniden dosyayı kendisine vermesi için Pars’a elindeki delili gösterdi. Pars Ilgaz’ın dosyaya devam etmesine izin verirken diğer taraftan da kafasında bazı planlar yapıp kendi istifa mektubunu yazdı.

Ömer edindiği bilgilerle Ayten’in Ceylinlerin casusu olduğunu Yekta’ya söyledi. Pars odasında yokken kapı altından atılan zarfta Rıdvan’ın katilinin bilgilerini gören Özge, zarfı hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi Pars’a verirken diğer taraftan da katilin peşine düştü. Takip edildiğini anlayan adam Özge’yi kenarda kıstırıp onu kışkırtan sözlerle tehdit etti. Yerde tekmelediği Özge, adam giderken onu silahıyla vurdu. Diğer tarafta boşanma duruşmaları olan Ilgaz ve Ceylin’e son kez kararları sorulduğu sırada Ilgaz’ın boşanmak istemiyorum demesi herkeste gelecek bölümlere dair merakı artırdı.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…