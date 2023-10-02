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Yargı yine zirvede...

Kanal D’nin, her pazar akşamı izleyici ile buluşan Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, dün gece yayınlanan 65’inci bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Yargı’nın yayınlanan yeni bölümü Ab’de 6,34 reyting yüzde 19,45 izlenme payı ile 20+ABC1’de 6,80 reyting yüzde 18,56 izlenme payı ile Total’de ise 4,97 reyting yüzde 15,12 izlenme payı ile tüm kategorilerde yine gecenin birincisi oldu.

Yargı yine zirvede...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2023 12:08

Heyecanın yüksek olduğu bölüme sosyal medyadan binlerce övgü dolu yorum gelirken, #Yargı, #Mercan, #Yekta, #Ilgaz etiketleri de gece boyu listelerde yer aldı.

 

Yargı’nın yayınlanan 65’inci bölümünde; Nil’i gözaltına almak isteyen Ceylin, Ilgaz ile tartışırken Elif’in ağlayarak annesi Aylin’e gitmesi izleyicileri şaşırtırken başsavcı Nadide’nin talimatı ile gözaltı kararı nişan sonrasına ertelendi. Ilgaz Nil’i sorgu için emniyete getirirken Yekta Nil’i Ceylin’i hafife almaması konusunda uyardı. Nil’in sorgusunu yapan Ceylin Nil’in söylediklerine inanmadı ve gözaltı kararı verdi fakat Ilgaz Nil ile yaptığı konuşmanın ardından Nil’i serbest bıraktı. Başsavcı Nadide ile konuşmak için evine giden Ceylin istediği karşılığı alamazken başsavcının şüpheli hareketleri izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bıraktı. Merdan kendi isteğiyle huzur evine yerleşti. Otelde işlenen cinayetle ilgili soruşturma sürerken Ilgaz öğrendiği bilgilerle Nil’i yeniden gözaltına aldı. Ilgaz ve Ceylin’in bebekleri Mercan’ı kucaklarına aldıkları andan onu kaybettikleri ana dair ki flashback sahneleri dizinin ileriki bölümlerinde olacaklara dair merakı iyice yükseltti.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

 

Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!

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