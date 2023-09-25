Yargı sezonu zirvede açtı…

Funda Arar sürprizi çok konuşuldu…

5 yıl sonrasında başlayan dizi Funda Arar’ın sahnesinde bulunan bir cesedin yanı sıra bir de otelin camından düşmüş bir kişi dosyasıyla başladı. Ceylin, savcı olarak Funda Arar’ın sahnesinde bulunan cesedin dosyası ile ilgilenirken, Ilgaz ise otelde yaşanan olayın dosyası ile ilgilendi. Otelde camdan düşen kişinin o esnada yanında olan patronunun avukatı olan Yekta, aynı zamanda Funda Arar’ın da avukatı olarak ekibin yanında yer aldı. Yekta ile çalışan Nil’in Funda Arar’ın sahnesinde bulunan cesetle ilgili bir durumu olduğu anlaşılırken aynı zamanda Ilgaz ile de ilişkiye başladıkları ortaya çıktı. Ilgaz, Ceylin’in ilgilendiği dosyayla kendisi ilgilenmek isterken başsavcı ikilinin dosyaları birleştirip beraber çalışmasına karar verdi. Parla ve Çınar nişan hazırlığı yaparken, Yekta’nın avukatlığını üstlendiği Metin, davasından beraat ederek emniyetteki görevine geri döndü.

Osman’ın şirketinde çalışan Çınar’a Osman nişan hazırlıkları için para vererek destek oldu. Laçin’in yazdığı kitabı bir yapımcı film yapmak isterken Yekta, Laçin’le yapımcının yakınlığından rahatsız oldu. Polis olan Tuğçe, babası yüzünden masa başında çalışırken Ceylin Tuğçe’ye bir teklifte bulundu. Parla ve Çınar’ın nişan törenine katılmayan Ceylin Tuğçe’den aldığı bilgiyle Nil’i cinayet şüphesiyle gözaltına almak için tören alanına geldi. Herkesin içinde Ceylin’in yaptığına sinirlenen Ilgaz Ceylin ile tartıştı.

Elif kimin çocuğu?

Flashback sahnesinde ikilinin 5 yıl önceki ilk karşılaşmalarına döndüğümüz anlar izleyicileri gözyaşlarına boğarken Ceylin’in hamile olduğunu öğrenen Ilgaz çok mutlu oldu. Flashback sahnelerinde bebeklerini kucaklarına alan Ilgaz ve Ceylin’in anlarından günümüze döndüğümüzde ise bölümün başından beri ikilinin çocukları olarak düşünülen Elif’in ikilinin kavgası esnasında ağladığı ve anne diyerek Aylin’e sarıldığı anlar izleyicileri şok etti.

Heyecan dolu geçen bölümün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı…

İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan 65’inci bölüm tanıtımı hikayeye dair merakı yükseltti. Bebeklerini kucaklarına alan Ilgaz ve Ceylin’in duygusal anlarıyla başlayan tanıtımın devamında Aylin’in Ceylin’i teselli etmeye çalıştığı anlarda Ceylin’in ‘Mercan ölmedi’ sözleri tanıtıma damga vururken, tanıtımın sonunda Mercan’ın anne diye seslendiği anlar ise dikkat çekti.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!