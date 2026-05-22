Yaprak Dökümü’nün Efsane İsmi Şimdi Ne Yapıyor?

"Yaprak Dökümü" yıllar sonra bile popülerliğini korumaya devam ediyor. Tekrar bölümleri bile hâlâ reyting listelerinde üst sıralarda yer alan bu efsane yapımın çocuk oyuncuları da zaman içinde büyüdü. Dizide ailenin en küçük ve masum üyesi "Ayşe" karakterine hayat veren Şebnem Ceceli şimdilerde 24 yaşında zarif bir genç kız oldu. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Halil Ergün Ve Güven Hokna Gibi Dev İsimlerle Çalıştı

Küçük yaşta kameralarla tanışan Şebnem Ceceli; Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimleriyle aynı seti paylaştı. Ali Rıza Bey’in sevgili küçük kızı rolüyle milyonların sevgisini kazanan Ceceli dizinin finali sonrası kameralardan uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Popülerliğin zirvesindeyken ekran serüvenine ara veren ünlü çocuk oyuncu spot ışıklarının parıltılı dünyası yerine bambaşka bir idealin peşinden gitti. Hayatına sakin bir şekilde devam eden Ceceli bu süreçte önceliğini tamamen kişisel gelişimine verdi.

Oyunculuğu Bıraktı, Adalet Saraylarının Yolunu Seçti

Birçok çocuk oyuncunun aksine şöhretin cazibesine kapılmayan Şebnem Ceceli eğitim hayatına odaklanarak büyük bir akademik başarıya imza attı. Üniversite sınavlarında gösterdiği yüksek başarı neticesinde hukuk fakültesine giren genç isim bu zorlu bölümden başarıyla mezun oldu. Şimdilerde cübbe giymeye hazırlanan genç hukukçunun bu radikal meslek seçimi hayranları tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Sanat dünyasından tamamen kopan ve adalet mekanizmasında yer almayı seçen Ceceli azmi sayesinde akranlarına da güzel bir örnek teşkil etti.

Ablası Bennu Yıldırımlar İle Duygusal Buluşma

Uzun süredir magazin basınından uzak duran Şebnem Ceceli geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı ile bir araya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde ablası Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar ile buluşan Ceceli eski günleri yâd etti. Bu duygusal buluşma sırasında çekilen fotoğraflar dizinin sadık izleyicileri arasında büyük bir nostalji rüzgarı estirdi. Sosyal medya kullanıcıları "Zaman ne kadar çabuk geçiyor, küçük Ayşe koca bir genç kız olmuş ve hayatını kurtarmış." şeklinde çok sayıda olumlu yorumla genç hukukçuya destek verdi.