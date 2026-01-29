Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.

Çağlar Ertuğrul Dua Lipa paylaşımı nedir? Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yapay zeka kullanarak Dua Lipa'yı Galatasaray atkılı gösteren bir görsel paylaştı. Sosyal medyayı sallayan o paylaşım ve gelen yorumlar haberimizde...

Yapay Zeka mı, Gerçek mi? Çağlar Ertuğrul’un Paylaştığı Dua Lipa Görseli Olay Oldu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2026 11:23

"Dağ", "Teşkilat" ve "Magarsus" gibi projelerle hafızalara kazınan, yakışıklı olduğu kadar esprili kişiliğiyle de bilinen Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ünlü oyuncu, bu kez dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’yı sarı-kırmızılı renklere bağladı!

Yapay Zeka ile Transfer Bombası!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve teknolojiyle yakından ilgilenen Ertuğrul, yapay zekanın gücünü kullanarak hazırladığı bir görseli takipçileriyle paylaştı. Görselde, dünya listelerinin zirvesindeki isim Dua Lipa’nın boynunda Galatasaray atkısı olduğu görüldü.

  • Şaşkınlık Yarattı: Görselin kalitesi o kadar yüksekti ki, bazı kullanıcılar ilk bakışta Dua Lipa’nın gerçekten bir Galatasaray maçına gittiğini veya Türkiye’den bir hediye aldığını sandı.

  • Yorum Yağmuru: Paylaşımın altına kısa sürede on binlerce yorum geldi. Galatasaraylı taraftarlar "Yılın transferi!" yorumları yaparken, diğer takım taraftarları da Çağlar Ertuğrul'un bu yaratıcı esprisine kayıtsız kalamadı.

 

Çağlar Ertuğrul’un "Muzip" Sosyal Medya Tarzı

Ertuğrul, daha önce de yaptığı esprili paylaşımlar ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu. Takipçileri, yakışıklı oyuncunun bu tarzını "Magazin dünyasının en eğlenceli profili" olarak nitelendiriyor.

Gecenin En Çok Konuşulanı: Dua Lipa'nın sarı-kırmızılı atkıyla gülümsediği o kare, X (Twitter) ve Instagram'da "Dua Lipa Galatasaraylı mı?" sorularıyla hızla yayılmaya devam ediyor.

