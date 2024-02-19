Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan yeni anlaşma

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son dönemin en gözde oyuncularından birisi. Markalar güzel oyuncuyu reklam filminde oynatabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Son olarak bir giyim markasının yüzü olan Saraçoğlu şimdi ise ünlü bir çikolata markasıyla anlaştı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan yeni anlaşma
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2024 12:14

Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, markaların ilgi odağı haline gelmiş durumda ve birbirleriyle yarış halindeler. Son olarak bir giyim markasının yüzü olan Saraçoğlu, şimdi ise ünlü bir çikolata markasıyla anlaştı.

"Her günün en güzel anı" sloganıyla tanıtılan reklam filmi, Afra Saraçoğlu'nun bir gününü konu alıyor ve her günü tatlandıran çikolata keyfinin önemini vurguluyor. Reklam filmi, dijital platformlarda ve televizyonda aynı anda yayına girdi ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Saraçoğlu'nun çikolata markasının yeni yüzü olarak seçilmesi, markanın genç ve dinamik imajını güçlendirmeyi amaçlıyor. Oyuncunun tatlı ve doğal güzelliği, çikolata keyfinin her anıyla özdeşleştirilerek izleyicilere aktarılıyor.

 

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