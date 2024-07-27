Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i bir araya getiren Yalı Çapkını dizisinde flaş değişiklik. İşte detaylar...

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2024 11:33

Star TV’nin OGM Pictures imzalı popüler dizisi “Yalı Çapkını”nın yeni senaristi merakla bekleniyordu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin senaristi Mehmet Barış Günger, geçen sezon sonunda ekibe veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures’ın yeni senarist arayışı sona erdi ve H. Zeynep Bonçe ile anlaşmaya varıldı.

H. Zeynep Bonçe, daha önce Star TV’nin unutulmaz dizileri Sefirin Kızı ve Ateş Kuşları’nda çalışmıştı. “Yalı Çapkını” dizisinin 3. sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlayacağı açıklandı. Mert Ramazan Demir, hapisten çıkan Cihan adlı bir genci canlandırdığı “Tamir Adam” filmini bitirdikten sonra dizi çekimlerine katılacak.

Dizinin hayranları, yeni sezonu ve H. Zeynep Bonçe’nin senaristliğini üstleneceği bölümleri heyecanla bekliyor.

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