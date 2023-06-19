‘Yalı Çapkını’nın İfakat'i tatilde

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı. Sezonun en iddialı dizilerinden ‘Yalı Çapkını’nda canlandırdığı İfakat karakteriyle yılın en çok konuşulan isimlerinden olan Santırcıoğlu, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Akdeniz’de aldı.

Gösterdiği oyunculuk performansıyla İmdb listelerinde beşinci sıraya yerleşen başarılı oyuncu, sezonun yorgunluğunu atmak için Antalya’nın Kaş ilçesine gitti.

Kocası yazar Utku Başyazıcı ile ilçedeki yazlıklarına giden Gülçin Santırcıoğlu, burada hem dinleniyor, hem de sinema filmi senaryoları okuyor. Zaman zaman tatilde çekildiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan oyuncunun fotoğraflarına paylaşım yapar yapmaz binlerce yorum ve beğeni geliyor.