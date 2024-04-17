Yalı Çapkını'nı Kaya'sı Taro Emir Tekin önce paylaştı, sonra özür dileyip sildi! İşte o olay paylaşım...

Oyuncu Taro Emir Tekin, Sadakatsiz dizisindeki Selçuk rolüyle tanınmıştı ancak şimdi Yalı Çapkını dizisinde Kaya karakterini canlandırıyor. Son zamanlarda, sosyal medya hesabından "İsrail askeri" konulu bir içerik paylaşması tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Tekin, hızla özür dilemekten kaçınmadı ve paylaşımını da kaldırdı.

Poligonda atış yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde Tekin, "İsrail askerlerinin taktiksel atışlardaki kısa tutuşunu gösteren bir video paylaştım. Bu, benim günlük atışlarımın bir örneği. Bilinçli bir seçimdi" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin artmasıyla Taro Emir Tekin, paylaşımını silerek özür diledi.