Yalı Çapkını'ndan olay olacak final!

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin sezon finalinde Halis Ağa’nın planı herkesi şaşkına çevirecek. İşte ayrıntılar...

7 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak Yalı Çapkını’nın sezon finali bölümünün konusu şöyle:

Pelin'in hastalığını bildiğini açıklaması Seyran'ı şaşırtırken, bu gelişme ikili arasında yeni bir iş birliğine yol açar. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya’dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından tamamen farklı birine dönüştürülürken, bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve Halis Ağa'ya haber vermek zorunda kalır.

Bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa’yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur demenin zamanının geldiğini fark eden Halis Ağa, Korhan Ailesi’nin üyelerini cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa’nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok ederken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerinde durmaktadır.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay ve Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, sezon finali bölümüyle 7 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Star’da.