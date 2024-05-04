Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen sezon finali yaklaşıyor ve dizinin sadık izleyicileri, Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın akıbetini heyecanla bekliyor.





Geçen sezon finalinde izleyicileri üzen bir ayrılık yaşanmış, ancak yapım şirketinin talebiyle Kahraman, diziye geri dönmüştü. Bu sezon sonuna kadar Buçe Buse Kahraman'ın sözleşmesi devam ediyor. Fakat oyuncuya son bölümde rol yazılmadı. Bundan sonraki haftalarda da Kahraman'ın Yalı Çapkını'nda rol alması beklenmiyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nda Pelin döneminin bittiği konuşuluyor.



