Advert

Yalı Çapkını'na sürpriz bir isim katılıyor!

Yeni sezon çekimleri için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Yalı Çapkını dizisinde beklenen gelişme yaşandı.

Yalı Çapkını'na sürpriz bir isim katılıyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Geçtiğimiz sezon reytinglerde büyük başarı yakalayan "Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Bu fenomen dizide, özellikle Halis Ağa'nın torunu karakteri için bir isim arayışı sürerken sonunda Tarık Emir Tekin ile anlaşıldığı duyuruldu.

Tarık Emir Tekin, özellikle "Sadakatsiz" dizisindeki performansıyla gönülleri fethetmiş ve başarılı bir oyuncu olarak tanınmıştı. Leman Sam ve Şevval Sam gibi sanat dünyasının saygın isimlerinin ailesinde yer alarak bu başarılı geleneği devam ettirmeye çalışan Tekin, "Yalı Çapkını" dizisinde de yeni bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizide Halis Ağa'nın torunu olarak yer alması beklenen Tarık Emir Tekin, hem oyunculuğu hem de kişiliğiyle setlerde ve çevresinde sevilen bir isim olarak tanınıyor. Oyunculuk yeteneği ve beyefendiliği ile dikkat çeken Tekin, bu yeni rolüyle de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

"Yalı Çapkını" dizisinin yeni sezonunda Tarık Emir Tekin'in karakteri ve performansı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bu haberi duyan dizinin takipçileri, Tekin'in yeni rolünde nasıl bir performans sergileyeceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu başarılı oyuncunun, "Yalı Çapkını"nda nasıl bir karaktere hayat vereceğini görmek için dizinin yeni sezonunu heyecanla bekleyenler arasında yer alıyor.

Benzer Haberler
'Aşk-ı Memnu'dan ilk kez ortaya çıkan kamera arkası görüntüsü! 'Aşk-ı Memnu'dan ilk kez ortaya çıkan kamera arkası görüntüsü!
Ya Çok Seversen 2 saatte 3,5 milyon paylaşım aldı Ya Çok Seversen 2 saatte 3,5 milyon paylaşım aldı
Ya Çok Seversen’i aşk rüzgarı sardı… Ya Çok Seversen’i aşk rüzgarı sardı…
Magarsus gala yaptı! Magarsus gala yaptı!
Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman
Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!