Yalı Çapkını yeni adresinde de reytingleri alt üst etti! Seyran-Ferit aşkı olay olmaya devam ediyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, cuma akşamlarının favori dizisi Yalı Çapkını, yurt dışından gördüğü yoğun ilgiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya genelinde 120'den fazla bölgeye lisanslanan dizi, 5 Ağustos’ta Brezilya’da yayına girdi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Brezilya'da Warner Bros. Discovery’ye bağlı dijital yayın platformu MAX’ta yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını, kısa sürede en çok izlenenler listesinde 2. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Brezilyalı izleyicilerin gönlünü fetheden dizi, uluslararası alandaki popülerliğini her geçen gün artırıyor.

Yalı Çapkını, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak başarısını perçinliyor.