Yalı Çapkını setinde neşeli anlar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den keyifli video!

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, reytinglerde zorlanmaya başlasa da oyuncu kadrosu enerjisini kaybetmiyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizinin setinden sosyal medyaya sızan keyifli bir video, kısa sürede gündem oldu.

Videoda Saraçoğlu ve Demir’in kahkahalar içinde olduğu ve samimi anları dikkat çekerken, hayranları ikilinin enerjisinin diziyi ayakta tuttuğunu savundu. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan kulislerde, dizinin reytinglerinin düşmeye devam etmesi halinde ocak ayında final yapabileceği konuşuluyor. Ancak setten gelen bu keyifli görüntüler, ekibin moralini yüksek tuttuğunu gösteriyor. İzleyiciler, dizinin hikayesindeki olası sürpriz gelişmelerle tekrar yükselişe geçmesini umut ediyor.