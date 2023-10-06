Yalı Çapkını Dizisindeki Otelin Dudak Uçuklatan Oda Fiyatları

Yalı Çapkını Ekibi Marmaris'te D Maris Bay Otel'de! Star TV'nin en sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri bu hafta Marmaris'in eşsiz güzellikleriyle buluşturuyor. Yeni bölümde Marmaris'in en lüks otellerinden biri olan D Maris Bay Otel'de çekimler gerçekleşti. Peki, bu otel nerede ve oda fiyatları ne kadar?

Yalı Çapkını Hangi Otelde Çekildi?

Dizi, Antep'ten başlayıp İstanbul'da devam eden hikayesine bu hafta Marmaris'le devam etti. Yalı Çapkını'nın kahramanı Halis Ağa'nın Marmaris'te mağaza açma fikriyle başlayan hikaye, Kaya'nın mağaza seçimi için görevlendirilmesiyle devam etti. Bu süreçte, Nükhet'in gençlerin bir araya gelmesi fikrini benimsemesiyle, Seyran, Ferit, Asuman, Suna ve Abidin Marmaris'e doğru yola çıktı. Ancak dizinin takipçilerinin en çok merak ettiği konu bu ekibin hangi otelde kaldığı oldu.

YALI ÇAPKINI MARMARİS'TE NEREDE KALDI?

Yalı Çapkını dizisinde dikkat çeken otelin oda fiyatları dudak uçuklattı. Yalı Çapkını'nın Marmaris bölümü, D Maris Bay Otel'de çekildi. Denizle iç içe, etkileyici bir dağ manzarasına sahip bu otel, Datça Yarımadası'nda bulunuyor. Otelin yakınlarında, Cennet Marine Yacht Club'a 23 km ve Çubucak Tabiat Parkı'na ise sadece 10 km mesafede.

Yalı Çapkını 40. Bölümde Neler Oldu?

Halis Ağa'nın Marmaris'te yeni bir mağaza açma fikri, Nükhet'in önerisiyle Ferit ve Kaya'ya görev olarak verildi. Seyran, Suna, Asuman ve Abidin'in de dahil olduğu ekip Marmaris'te keyifli vakit geçirirken, Ferit'in Seyran'ın hareketlerinden duyduğu rahatsızlık dikkat çekti. Kaya'nın sürprizi, Seyran ve Ferit arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Otelin Oda Fiyatları Ne Kadar?

D Maris Bay Otel'in konforlu odalarının fiyatları, otelin lüks yapısını yansıtıyor. İşte bazı oda fiyatları:

Classic Deniz Mnz. Oda - Oda Kahvaltı: ₺25.200/gece

Superior Oda Kara Manzaralı - Oda Kahvaltı: ₺26.880/gece

Deluxe Oda Deniz Manzaralı - Oda Kahvaltı: ₺33.600/gece

Premier Suite Deniz Manzaralı - Oda Kahvaltı: ₺94.920/gece

Splendid Suite - Oda Kahvaltı: ₺151.200/gece

Presidential Suite - Oda Kahvaltı: ₺262.920/gece

D Maris Bay Otel, hem lüks yapısı hem de eşsiz konumuyla Marmaris'teki en özel otellerden biri. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde bu otelde geçen eğlenceli ve heyecanlı anları izlemek için ekran başına geçmeyi unutmayın!