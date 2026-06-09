Yağmur Ünal Sessizliğini Bozdu! Yasaklı Madde İddialarına Yazılı Yanıt!

Türk sinemasının efsane ismi Sultan lakaplı Türkan Şoray ile usta aktör Cihan Ünal'ın yapımcılık kariyeriyle tanınan kızları Yağmur Ünal son günlerde magazin gündemini sarsan Adli Tıp Kurumu raporu iddialarının ardından ilk kez konuştu. Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ünlü yapımcı avukatları aracılığıyla yazılı bir basın açıklaması yayınlayarak iddialara sert bir dille yanıt verdi. Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın yapımcılık yapan kızları Yağmur Ünal'ın Adli Tıp Kurumu yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Ünal konu ile ilgili sessizliğini bozdu ve yazılı bir açıklama yaptı.

Gerçeği Kesinlikle Yansıtmayan Haberler

Sosyal medyada ve basında hızla yayılan rapor iddialarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Yağmur Ünal hukuki sürecin takipçisi olduğunu ifade etti. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için kendi önlemlerini de aldığını vurgulayan Ünal, konu ile ilgili sessizliğini bozdu ve yazılı bir açıklama yaptı:

"Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşmadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum. Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım… Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim…"

Ailesinden Ve Dostlarından Tam Destek

Yaptığı açıklamayla resmi sonuçların henüz kendisine tebliğ edilmediğinin altını çizen ünlü yapımcı adının bu tarz asılsız iddialarla yan yana gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gerçeğin en kısa sürede yargı önünde kanıtlanacağını belirten Yağmur Ünal bu zorlu süreçte kendisine destek olan yakın çevresine ve ailesine de minnettar olduğunu sözlerine ekledi. Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu davanın ve Ünal'ın kendi yaptıracağını belirttiği bağımsız test sonuçlarının detayları şimdiden merak konusu oldu.