Yağmur Tanrısevsin'in tatilde telefon trafiği

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, tatil için Bodrum Güvercinlik'i tercih etti. 33 yaşındaki oyuncu, konakladığı otelin plajında gün boyunca telefonla konuşurken görüntülendi.

Beyaz bir etek ve mavi renkli bir bikini giymeyi tercih eden Tanrısevsin, denize girmeden tüm günü telefon görüşmeleri yaparak geçirdi. Tatilini iş görüşmeleriyle birleştiren oyuncunun, plajda dinlenmek yerine telefon trafiğiyle meşgul olması dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin'in bu anları objektiflere yansırken, hayranları onun yoğun iş temposuna rağmen tatil yapmaya çalıştığını gözlemledi. Bodrum'un eşsiz manzarasında, mavi bikini ve beyaz etek kombiniyle şıklığını koruyan Tanrısevsin, tatilde bile işlerinden kopamayan ünlüler kervanına katıldı.

Bodrum Güvercinlik'te tatiline devam eden Yağmur Tanrısevsin, iş ve tatil dengesini kurmaya çalışırken, plajda geçirdiği bu telefon dolu günle hayranlarından da ilgi gördü.