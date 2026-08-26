Gülşen'i Daha Önce Böyle Görmediniz! Havaalanı Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen havaalanındaki rahat ve salaş kombiniyle gündem oldu. Desenli pantolonu ve terlikleriyle görüntülenen Gülşen hayranlarını şaşırttı.

Gülşen'i Daha Önce Böyle Görmediniz! Havaalanı Kombini Sosyal Medyada Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 10:43

Pop müziğin iddialı ismi, sahnelerin stil ikonu Gülşen her konserinde tercih ettiği cesur, ışıltılı ve tepeden tırnağa özel olarak tasarlanan kıyafetleriyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Şarkıları ve sahne şovlarının yanı sıra kostüm seçimleriyle de tartışmaların odağında olan ünlü popçu bu kez bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıktı. Sahnelerdeki gösterişli görünümünün tam aksine günlük hayatında konforu ve rahatlığı ön plana çıkaran ünlü sanatçının son havaalanı stili sosyal medyada adeta dile düştü.

Ordu Dönüşü Havalimanında Objektiflere Takıldı

Eşi müzisyen Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile birlikte ailece Ordu'ya giden Gülşen tatil dönüşünde havalimanında objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yaz memleketi Ordu'da beline peştamal bağlayarak fındık bahçesine girdiği samimi karelerle uzun süre konuşulan ünlü şarkıcı yine Ordu ziyareti sonrası görüntülendi.

2. Sayfa programından Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı ve kamerasına yansıyan özel görüntülerde Gülşen'in havalimanındaki son derece doğal ve salaş halleri dikkat çekti. Işıltılı elbiseler ve yüksek topuklu ayakkabılar yerine tamamen rahatlığın hakim olduğu bir kombin tercih eden ünlü sanatçı görenleri şaşırttı.

Parmak Arası Terlik Ve Salaş Tarzı Yorum Yağmuruna Tutuldu

Havalimanı şıklığında konforu ön planda tutan Gülşen beyaz renkli son derece bol ve rahat kesim bir üstü, renkli ve desenli salaş bir pantolonla tamamladı. Ayaklarına tercih ettiği parmak arası terliklerle günlük görünümünü pekiştiren güzel popçu saçlarını ise çabasız bir şekilde gelişigüzel topladı. Başına taktığı güneş gözlüğü ve koluna astığı büyük kahverengi çantasıyla stilini tamamlayan usta yorumcunun bu hali sahnelerdeki "marjinal ve iddialı Gülşen" imajından oldukça uzaktı.

Gülşen'in havalimanından yansıyan bu doğal görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken takipçileri ve müzikseverler arasında binlerce yorum aldı. Ünlü sanatçının rahat ve samimi tarzını takdir edenler kadar sahne kostümleriyle kıyaslayarak şaşkınlığını gizleyemeyen kullanıcılar da oldu.

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