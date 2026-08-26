Sümeyye Aydoğan ve İş İnsanı Erdem Atalmış Arnavutköy'de Yakalandı!

Son dönemin en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan önceki akşam İstanbul Arnavutköy'ün popüler mekanlarından birinde objektiflere takıldı. Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin basınının ilgisini çeken güzel oyuncu bu kez iş dünyasının tanınan isimlerinden Erdem Atalmış ile aynı masada görüntülendi. Yanlarında ortak arkadaş grubunun da yer aldığı yemek organizasyonu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Mekandaki Samimi Anlar Dikkat Çekti

İstanbul gecelerinde neşeli halleriyle dikkat çeken ekip Boğaz manzarasına karşı keyifli bir akşam geçirdi. Gece boyunca masadaki neşeli sohbetleri ve birbirlerine karşı samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış ikilisinin kahkahaları mekan dışından da hissedildi. İkilinin masadaki yakın ve samimi görüntüleri mekanda bulunan diğer müşterilerin de dikkatini çekerken magazin kulislerinde "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularının yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

Gazetecileri Görünce Ayrı Ayrı Çıktılar

Keyifli geçen yemeğin ardından mekan kapısında basın mensuplarının beklediğini öğrenen ikili hızlıca bir strateji geliştirdi. Magazin muhabirlerinin hedefi olmamak ve birlikte görüntü vermekten kaçınmak isteyen Aydoğan ve Atalmış dikkat çekmemek için mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

Mekandan ilk olarak ayrılan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan kapıda kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce adımlarını hızlandırdı. Gazetecilerin Erdem Atalmış ile ilgili yönelttiği "Hayırlı olsun yeni bir ilişki mi başladı?" ve "Mekandaki samimi halleriniz aşk iddialarını güçlendirdi ne söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorular karşısında sessizliğini koruyan Aydoğan yüzündeki tebessümle yetinerek hızlıca VIP aracına bindi.

Güzel oyuncudan kısa bir süre sonra mekandan tek başına çıkan iş insanı Erdem Atalmış da benzer bir tutum sergiledi. Basın mensuplarının sorularına herhangi bir yanıt vermeyen Atalmış hızlı adımlarla kendisini bekleyen lüks otomobiline binerek Arnavutköy'den uzaklaştı. İkilinin bu mesafeli kaçış taktiği ve sorular karşısındaki sessizliği hakkındaki aşk iddialarını daha da güçlendirdi.