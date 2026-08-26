TRT 1'in Yeni Dizisi Evlilik Güzeldir Setinde Kutlama! Seçkin Özdemir Yeni Yaşını Karşıladı

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan sezona damga vurmaya aday yeni aile ve mahalle dizisi Evlilik Güzeldir'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in kreatif yapımcılığını usta isim Hasan Kaçan'ın üstlendiği projenin hummalı set çalışmalarında anlamlı ve renkli anlar yaşandı.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın oturduğu zengin senaryo ekibinde ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin yer aldığı dizinin setinde başrol oyuncusu Seçkin Özdemir için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Set Ekibinden Sürpriz Pasta Kutlaması

Dizinin çekimleri sırasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada usta ve genç oyuncular bir araya geldi. Başarılı aktör Seçkin Özdemir rol arkadaşları Anıl Çelik ve Ferit Aktuğ'un yanı sıra yönetmenler, yapım ekibi ve set çalışanlarıyla birlikte yeni yaş pastasını kesti.

Kutlama esnasında kahkahaların ve neşeli anların eksik olmadığı sette tüm ekibin yakaladığı yüksek enerji ve uyum objektiflere yansıdı. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Özdemir tüm set ekibine ve çalışma arkadaşlarına bu anlamlı jestten dolayı teşekkürlerini iletti.

Seçkin Özdemir Murat Karakteriyle Ekranlara Dönüyor

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Seçkin Özdemir merakla beklenen Evlilik Güzeldir dizisinde mahallenin sevilen, herkesin yardımına koşan, elinden her iş gelen, sessiz ama son derece merhametli karakteri Murat rolüne hayat veriyor.

Dizide Murat'ın uzun yıllar sonra büyüyüp yetiştiği semte geri dönmesi, geçmişte yarım kalmış büyük aşkı Zeynep ile yeniden burun buruna gelmesine zemin hazırlayacak. Bu karşılaşma semtte yıllardır kapatılmış defterlerin tek tek açılmasına ve duygusal anların yaşanmasına neden olacak.

Nikah Memuru Mesut Bahtiyar Ve Beş Kızının Eğlenceli Hikayesi

TRT 1’in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir" Setinde Doğum Günü Sürprizi! Seçkin Özdemir Yeni Yaşını Çalışma Arkadaşlarıyla Kutladı pic.twitter.com/QUF3DNtFel — Gecce.com (@geccecom) August 26, 2026

Sıcak, samimi ve bizden bir mahalle atmosferini ekrana taşımaya hazırlanan Evlilik Güzeldir merkezine binlerce çiftin mutluluğuna vesile olmuş evlendirme rekortmeni nikah memuru Mesut Bahtiyar'ı alıyor. Yıllarca başkalarının yuva kurmasına öncülük eden Mesut'un en büyük sınavı ise birbirinden tamamen farklı karakterlere, hayallere ve renklere sahip beş kızını evlendirmek ve onların mutluluğunu sağlamak olacak.

Dizi güçlü aile bağlarının yanı sıra aşkı, tesadüfi karşılaşmaları ve yeni başlangıçları neşeli bir dille izleyiciye aktaracak.

Merakla beklenen Evlilik Güzeldir çok yakında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.