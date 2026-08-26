Burak Deniz Bodrum'da Yakalandı! Gizemli Kadın Arkadaşıyla Tatil Keyfi

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı jönlerinden Burak Deniz Bodrum'da gizemli bir kadın arkadaşıyla tatil yaparken objektiflere takıldı. Yaz sezonunun tadını Ege'de çıkaran ünlü oyuncunun şezlongdaki neşeli halleri ve deniz keyfi magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı.

Bodrum Ortakent'te Samimi Anlar

Başarılı aktör Bodrum Ortakent'te bulunan lüks bir plajda gizemli kadın arkadaşıyla görüntülendi. Gün boyunca arkadaşıyla koyu bir sohbete dalan ve keyifli dakikalar geçiren ünlü oyuncunun neşesinin bir hayli yerinde olduğu görüldü. İkili öğle saatlerinde sıcağın etkisini artırmasıyla birlikte kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Muhabirleri Görünce Serinleme Keyfini Kısa Tuttu

Denizin ve güneşin tadını çıkardığı esnada çevresini sık sık kontrol eden temkinli oyuncu kıyıda kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark etti. Kameraların hedefinde olduğunu anlayan Burak Deniz gizemli arkadaşıyla olan deniz keyfini yarıda keserek hızla sudan çıktı ve şezlonguna döndü. Ünlü oyuncunun yanındaki kadının kim olduğu ise magazin dünyasında merak konusu oldu.