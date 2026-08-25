Cardi B’den Çanta Şovu! 5 Haftada 9 Milyon TL Harcadı

Cardi B, gösterişli hayatı ve lüks alışverişleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ünlü rapçi bu kez sahne performansıyla değil, çanta koleksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Son beş haftada aldığı çantaları takipçilerine gösteren Cardi B’nin alışverişinin toplam değeri tam 187 bin dolara ulaştı. Bu rakam da yaklaşık 9 milyon TL’ye denk geliyor.

Çantalarını Tek Tek Gösterdi

Cardi B, sosyal medya hesabından yaklaşık dört dakikalık bir video paylaşarak yeni çantalarını tek tek anlattı. Koleksiyonundaki bazı parçaları günlük hayatında kullanacağını söyleyen rapçi, bazılarını ise daha özel günler için saklayacağını belirtti.

Videoda ilk olarak sarı, siyah ve kırmızı detayları bulunan 8 bin 500 dolarlık çantasını gösterdi. Cardi B, bu çantayla giymeyi planladığı kıyafeti aylar önce aldığını ancak çantanın eline daha sonra ulaştığını anlattı.

Günlük Kullanacağı Çanta Bile Servet

Koleksiyonda 9 bin 300 dolar değerinde siyah bir model de bulunuyor. Cardi B, bu çantayı günlük hayatında kullanmayı düşündüğünü söyledi. Altın zincir detaylarıyla dikkat çeken 15 bin 955 dolarlık desenli çantanın ise sonbaharda favorileri arasına gireceğini anlattı.

Yani Cardi B için günlük hayatta kullanılan bir çanta bile neredeyse küçük bir servet değerinde!

En Pahalı Parça 44 Bin 100 Dolar

Koleksiyonun en dikkat çeken parçası ise yeşil renkli timsah derisi mini çanta oldu. Fiyatı tam 44 bin 100 dolar olan çantanın güncel kurla karşılığı yaklaşık 2,1 milyon TL.

Cardi B’nin koleksiyonunda bunun dışında pembe ve bir başka timsah derisi mini çanta da bulunuyor. Bu modellerden birinin değerinin 25 bin ila 35 bin dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Ünlü rapçinin son beş haftada yaptığı alışveriş, lüks tutkusu konusunda sınırları bir kez daha gözler önüne serdi. Takipçileri ise özellikle milyonluk mini çantaya büyük ilgi gösterdi.