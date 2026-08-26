Serra Arıtürk Kazım: Yarım Kalan Filminin Kadrosuna Katıldı! İşte Canlandıracağı Rol

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi, özgün duruşu, aktivist kimliği ve bıraktığı ölümsüz eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesini ve müzik yolculuğunu konu alan Kazım: Yarım Kalan filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Türk sinemasının ödüllü ve usta yönetmenlerinden Özcan Alper'in koltuğunda oturduğu dev yapımda Kazım Koyuncu'yu yetenekli oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosuna son olarak ekranların ve beyaz perdenin yükselen yıldızlarından Serra Arıtürk dahil oldu.

Edebiyat Aşığı Mimarlık Öğrencisi Türkan Geliyor

Son olarak Emin Alper'in yönetmenliğini üstlendiği iddialı yapımlardan İnsanlar dizisinde sergilediği başarılı başrol performansıyla adından övgüyle söz ettiren Serra Arıtürk Kazım: Yarım Kalan filminde Türkân karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu filmde Kazım Koyuncu'nun yaşamına dokunan, edebiyat tutkusuyla öne çıkan yetenekli bir mimarlık öğrencisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Arıtürk'ün canlandıracağı Türkan karakterinin Kazım'ın hem sanatsal vizyonuna hem de içsel dünyasına yol arkadaşlığı eden önemli figürlerden biri olması bekleniyor.

1 Ocak'ta Vizyona Girmeye Hazırlanıyor

Doğanın, müziğin ve direnişin simgesi haline gelen Kazım Koyuncu'nun yarım kalan hikayesini, mücadele dolu yıllarını ve unutulmaz ezgilerini izleyiciyle buluşturacak olan Kazım: Yarım Kalan, 1 Ocak tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Karadeniz'in büyüleyici atmosferinde çekimleri sürdürülen yapım güçlü oyuncu kadrosu, derin hikayesi ve Özcan Alper'in kendine has sinematografisiyle yeni yılın en çok konuşulacak sinema projelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.