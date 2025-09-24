Yağmur Tanrısevsin Ballon d'Or 2025 Töreninde Paris’teydi

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris’te gerçekleşti. Bu yıl 69’uncusu düzenlenen organizasyon, hem futbol hem de sanat dünyasının yıldızlarını buluşturdu.

Yağmur Tanrısevsin Paris’te Şıklığıyla Dikkat Çekti

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin de törene katıldı. Hazırlık sürecindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tanrısevsin paylaşımına, “Paris’teki Théâtre du Châtelet'te 69'uncu Ballon d'Or Töreni” notunu ekledi.

Kenan Yıldız Kopa Trophy’de İlk 5’e Girdi

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolcuların değerlendirildiği Kopa Trophy’nin aday listesinde yer aldı. Juventus forması giyen genç yıldız, 10 kişilik listede 5. sırayı elde ederek Türk futbolu adına büyük gurur yaşattı. Ödül ise Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal’a gitti.

Ballon d'Or 2025’in Sahibi Ousmane Dembélé Oldu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or 2025, Paris Saint-Germain’in Fransız yıldızı Ousmane Dembélé’nin oldu. Dembélé, sergilediği üstün performansla ödülün sahibi olurken futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.