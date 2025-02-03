Yağmur Kutsal’dan Ses Getiren Roman: Yediveren Kışı

Yediveren Kışı: Tutkulu Bir Aşk Hikayesi

Roman, ait olduğu soğuk ve karanlık malikanede sevmeyi unutan bir adamın, Emily isimli gizemli bir kadının gelişiyle yeniden aşkı ve tutkuyu keşfedişini konu alıyor. Emily’nin büyülü bakışları, buz gibi duvarlar ardında yaşayan Gloria malikanesinin efendisinin tüm duyularını uyandırırken, yasak bir tutkunun fitilini de ateşliyor. Emily’nin gitmek zorunda kalmasıyla kopan bağlar, aslında iki aşık arasındaki bağı daha da gücellendiriyor.

İngilizceye Çevriliyor!

Büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan "Yediveren Kışı", şu an İngilizceye çevriliyor. Kitabın ilk olarak Amerika'da yayınlanacağı, ardından Fransa, İtalya ve İsveç'te de okuyucularla buluşacak olması, Yağmur Kutsal'ın uluslararası bir yazar olma yolundaki adımlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Yağmur Kutsal Kimdir?

Mersin Erdemli doğumlu olan Yağmur Kutsal, okuma yazmayı öğrendiği günlerden itibaren edebiyata olan ilgisini geliştirerek, şiir ve öykülerle başladığı yazarlık serüvenini romanlarla taçlandırdı. Kendi kaleminin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu belirten Kutsal, okuyucularıyla kurduğu bağın kendisi için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor.

"Bazen bir insan, bazen bir kitap iyi gelir insana. İnsan insana iyi gelmelidir zaten. Sizlere iyi gelmek dileğimle..." sözleriyle okuyucularına seslenen Yağmur Kutsal'ın "Yediveren Kışı" romanı, D&R dahil olmak üzere tüm kitap satış sitelerinde okuyucularıyla buluşuyor.