Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a Aşk İtirafı: "İçimden Geldi Duygularımdan Bahsettim!"

Güzel oyunculuğu, kusursuz tarzı ve başarılı projelerinin yanı sıra meslektaşı Hakan Kurtaş'la yaşadığı mutlu ilişkiyle de adından sıkça söz ettiren Birce Akalay magazin basınının markajında kalmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu çift geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin samimi ve neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Eczane Çıkışında Sağlık Sorularına Yanıt

Birlikte alışveriş turuna çıkan ve bir eczaneden çıkarken görüntülenen ünlü çift basın mensuplarının yönelttiği soruları ayaküstü yanıtladı. Yaz mevsimini bolca dinlenerek ve uzun bir Bodrum tatiliyle geçirdiğini belirten Birce Akalay eczaneden çıkış nedenini merak eden muhabirlere "Bir sorun yok öyle birkaç ilaç aldık" diyerek sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

"Her Şey Yolunda İçimden Geldi"

İkilinin ilişkisindeki romantik rüzgarlar tam gaz devam ederken Akalay'ın geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yeni yaşını kutlamak için sosyal medyadan yaptığı paylaşım da gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncunun "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" şeklindeki duygusal ve romantik sözleri hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Bu özel paylaşım hakkındaki soruları yanıtlayan 42 yaşındaki başarılı oyuncu ilişkisindeki huzuru ve mutluluğu şu sözlerle özetledi:

"Evet içimden geldi. Her şey yolunda, duygularımdan bahsettim."

Birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş mütevazı ve neşeli halleriyle bir kez daha hayranlarının beğenisini kazandı.