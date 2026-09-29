Erken Final Haberlerine Bir Yenisi Eklendi: Çirkin Dizisi Ekrana Veda Ediyor

Star TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Çirkin dizisi için final kararı alındı. Sevilen yapım 11. bölümde ekrana veda ediyor.

Erken Final Haberlerine Bir Yenisi Eklendi: Çirkin Dizisi Ekrana Veda Ediyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 10:56

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte televizyon ekranlarında sular durulmuyor. Artan yapım maliyetleri ve hızla değişen seyirci alışkanlıklarının reytinglere olumsuz yansıması diziler için art arda erken final kararlarının alınmasına neden oluyor. A.B.İ ve Aşk et Taht yapımlarının ardından izleyicileri ekran başına kilitleyen Star TV'nin iddialı dizisi Çirkin için de yolun sonu göründü.

Pazar Akşamlarının Favorisiydi: Reytinglerin Kurbanı Oldu

Ekranlara geldiği günden bu yana pazar akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Çirkin son gelen reyting sonuçlarının ardından final yapma kararıyla karşı karşıya kaldı. Sektördeki rekabetin ve maliyet dengelerinin gün geçtikçe zorlaştığı bu dönemde kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla dizinin fişi çekildi.

11. Bölümde Final Yaparak Ekranlara Veda Edecek

Pazar akşamları seyirciyle buluşan Çirkin dizisinin çekilen son bölümlerin ardından 11. bölümde final yaparak macerasını noktalayacağı kesinleşti. Sevilen yapımın erken final haberi sosyal medyada ve dizinin sadık izleyici kitlesi arasında büyük bir üzüntü yaratırken final bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Yeni sezonda yaprak dökümü yaşayan diziler kervanına katılan Çirkin erken final yapan projeler arasına adını yazdırdı.

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