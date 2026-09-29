Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Esprili Açıklama Gündem Oldu!

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının en üretken, en sıra dışı ve kendine has tarzıyla her daim adından söz ettiren isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri magazin gündemini sarsan sürpriz bir hamleye imza attı. Kariyeri boyunca canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle izleyicilerin kalbinde taht kuran, güçlü oyunculuğunun yanı sıra sivri dilli ve eğlenceli kişiliğiyle de bilinen ünlü oyuncu aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Sosyal medya dünyasında fırtınalar estiren bu karar kısa sürede magazin kulislerinin ve hayranlarının en çok konuştuğu konuların başında yer aldı.

Ruhsar'dan Vasfiye Teyze'ye Uzanan Başarı Dolu Yolculuk

Ekranlara ilk adımını Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ruhsar dizisiyle atan Gonca Vuslateri asıl büyük çıkışını senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı 2012-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Yalan Dünya dizisiyle gerçekleştirmişti. Bu projede hayat verdiği ve Türk televizyon tarihine altın harflerle kazınan Vasfiye Teyze karakteriyle adeta bir fenomene dönüşen Vuslateri başarısını Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülüyle taçlandırmıştı.

Dört sezon boyunca ekranda kalan bu unutulmaz rolün ardından kariyer basamaklarını hızla tırmanan başarılı oyuncu Anne, Küçük Sırlar ve Netflix'in dijital dünyada büyük ses getiren 2022 yapımı Sıcak Kafa dizisindeki Yasemin karakteriyle dramadan komediye kadar geniş bir yelpazede ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vuslateri yeni sezonda da hız kesmeyerek Ömür Usta dizisinde rol almaya devam ediyor.

"Bir Süreliğine Kapatınca Ne Mutlu Oluyor İnsan!"

Yoğun geçen set temposu ve kariyerindeki koşturmacanın arasında sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Instagram'a ara verme kararını X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurdu. Kendine has esprili ve ironik diliyle dikkat çeken Vuslateri paylaşımına oldukça çarpıcı bir giriş yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan! İnsanların 'Hayırdır canın mı sıkkın?' demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani. Algı da o kendisi de."

Dijital dünyanın insanlar üzerinde kurduğu algı baskısına sanal kimliklere ve sosyal medyanın yarattığı illüzyona parmak basan bu mizahi çıkış kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada viral oldu. Çevresinden gelen "Hayırdır bir sorun mu var?" sorularına esprili bir mercekle yaklaşan ünlü oyuncunun hesabı ne zaman yeniden açacağına dair ise henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Hayranları ünlü ismin bir an önce platforma geri dönmesini dilerken Vuslateri'nin bu cesur ve samimi molası takdirle karşılandı.