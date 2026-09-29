Oyuncu Ahu Yağtu'dan Gazetecilere Esprili Çıkış: "Beni Nasıl Buldunuz, Bravo!"

Etiler'de objektiflere takılan Ahu Yağtu gazetecileri görünce esprili bir şekilde "Beni nasıl buldunuz ve tanıdınız" dedi. Yeni projelerinin müjdesini verdi

Oyuncu Ahu Yağtu'dan Gazetecilere Esprili Çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 10:51

Başarılı oyunculuk kariyeri, zarafeti ve her dönem adından söz ettiren stiliyle magazin dünyasının parlayan isimlerinden biri olan Ahu Yağtu geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu muhabirleri karşısında görünce yaptığı esprili çıkışla herkesi güldürdü.

"Beni Nasıl Buldunuz ve Tanıdınız?"

Etiler'deki popüler bir mekandan çıkarken kameralarla karşılaşan Ahu Yağtu basın mensuplarının kendisini fark etmesi üzerine gülümseyerek karşılık verdi. Karşısındaki ekibe takılmadan geçemeyen başarılı oyuncu, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Beni nasıl buldunuz ve tanıdınız, bravo!"

"Yeni Projeler İçin Heyecanlıyız"

Muhabirlerin ayaküstü yönelttiği soruları samimiyetle yanıtlayan Yağtu menajeriyle birlikte yeni projeleri değerlendirdiğini belirtti. Önümüzdeki döneme dair heyecanlı olduğunu dile getiren güzel oyuncu "Güzel şeyler olacak, heyecanlıyız" diyerek sinema veya televizyon ekranları için sinyali verdi.

Öte yandan bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile gözlerden uzak ama mutlu bir ilişki sürdüren Ahu Yağtu özel hayatıyla ilgili gelen sorulara ise kısa ve net bir yanıtla açıklık getirdi: "Her şey yolunda bir aksilik yok." Sempatik tavırlarıyla her zamanki gibi tam not alan ünlü oyuncu neşeli adımlarla oradan uzaklaştı.

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