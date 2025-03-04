Yabani dizisinin ardından Bertan Asllani’nin yeni adresi belli oldu!

“Yabani” dizisinde Alaz Soysalan karakteriyle dikkat çeken Bertan Asllani, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müzisyen kimliğiyle de adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, fenomen dizi “Gönül Dağı”nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’in TRT tabii için çektiği “Modern Doğu Masalları” dizisiyle anlaştı.

Başarılı yönetmen Soner Caner’in yönettiği, senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı dizide Caner Cindoruk ile başrolü paylaşacak olan Asllani, İbrahim adlı bir polisi canlandıracak. 10 bölümlük dizinin çekimleri Asos’ta başlayacak ve sonbaharda izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunu oluşturan isim ise sektörün deneyimli casting direktörlerinden Yelda Gürkan. Bertan Asllani’nin bu yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu!