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Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı, Ya Çok Seversen’de durumlar karışıyor. Yeni bölümden yayınlanan eğlenceli tanıtımda ikili arasında yakınlaşma artarken Füsun’un eline geçen Leyla ve çeteyle ilgili fotoğraflar yeni bölümün heyecanlı sahnelerinin de ipuçlarını veriyor.

Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Türkiye’yle birlikte 20’den fazla ülkede eş zamanlı yayınlanmaya başlayan ve büyük beğeni toplayan, Ay Yapım’ın başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizisi Ya Çok Seversen’in hikayesinde heyecan giderek artıyor. Hikayenin derinleştiği, eğlenceli anlar kadar duygusal sahnelerin de yer aldığı dizinin perşembe akşamı yayınlanacak 6’ncı bölümünden tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ateş ve Leyla’nın yakınlaşmaları dikkat çekerken Ateş’in kardeşleriyle beraber geçirdiği anların yanı sıra Füsun’un eline ulaşan fotoğraflar da hikayeye dair merakı yükseltiyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D’de...


 

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