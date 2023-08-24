Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım

Ülkemizin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de beğeniyle izlenen Ay Yapım’ın ‘Ya Çok Seversen’ dizisinde bu hafta izleyenleri aşk sarıp sarmalayacak. Bir tarafta Yakup’un diğer tarafta Füsun’un baskıları arasında sıkışan Leyla kendi hislerine engel olamaz ve Ateş’e her geçen gün daha çok aşık olur. Ateş’le dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Leyla, Ateş’i aşıklar tepesine götürür. İkilinin romantik anları bölüme dair heyecanı yükseltirken tanıtımın sonunda Ateş’in kurduğu ‘Aşk kendi hikayeni seçebilmektir’ cümlesi dikkat çekiyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...