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Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Ya Çok Seversen’in yarın akşamki yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım yayınlandı. Adada aşıklar tepesine çıkan Ateş ve Leyla’nın romantik anları izleyicileri bambaşka duygulara sürükleyecek.

Ya Çok Seversen’i yeni bölümünden sımsıcak bir tanıtım
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-08-2023 11:01

Ülkemizin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de beğeniyle izlenen Ay Yapım’ın ‘Ya Çok Seversen’ dizisinde bu hafta izleyenleri aşk sarıp sarmalayacak. Bir tarafta Yakup’un diğer tarafta Füsun’un baskıları arasında sıkışan Leyla kendi hislerine engel olamaz ve Ateş’e her geçen gün daha çok aşık olur. Ateş’le dolu dizgin aşk yaşamaya başlayan Leyla, Ateş’i aşıklar tepesine götürür. İkilinin romantik anları bölüme dair heyecanı yükseltirken tanıtımın sonunda Ateş’in kurduğu ‘Aşk kendi hikayeni seçebilmektir’ cümlesi dikkat çekiyor.

 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...

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