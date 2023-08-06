Advert

Ya Çok Seversen’i aşk rüzgarı sardı…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizisi Ya Çok Seversen’de bu hafta aşk rüzgarı esecek. Perşembe akşamı yayınlanacak bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Ateş Leyla’ya duygularından bahsederken ikili arasında romantik anlar yaşanıyor.

Ya Çok Seversen’i aşk rüzgarı sardı…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Her bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyada beğeni toplayan Ay Yapım imzalı Ya Çok Seversen’in bu haftaki 6’ncı bölümünde izleyicileri aşk rüzgarı saracak. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda birlikte vakit geçiren Ateş ve Leyla arasında romantik anlar yaşanıyor. Baş başa yemeğe çıkan ikili arasında neler yaşanacağı ve Leyla’nın kalbini mi yoksa planını mı seçeceği sorusu ise yeni bölümde cevabını bulacak.

 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

 

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...      

 

      

Benzer Haberler
Magarsus gala yaptı! Magarsus gala yaptı!
Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan yaratan fragman
Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş Kenan İmirzalıoğlu’ndan dizi setlerine bomba dönüş
Ya Çok Seversen’e dünyadan büyük ilgi... Ya Çok Seversen’e dünyadan büyük ilgi...
Magarsus'tan yeni fragman Magarsus'tan yeni fragman
Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan flaş ayrılık Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'dan flaş ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!