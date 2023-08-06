Ya Çok Seversen’i aşk rüzgarı sardı…

Her bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyada beğeni toplayan Ay Yapım imzalı Ya Çok Seversen’in bu haftaki 6’ncı bölümünde izleyicileri aşk rüzgarı saracak. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda birlikte vakit geçiren Ateş ve Leyla arasında romantik anlar yaşanıyor. Baş başa yemeğe çıkan ikili arasında neler yaşanacağı ve Leyla’nın kalbini mi yoksa planını mı seçeceği sorusu ise yeni bölümde cevabını bulacak.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...