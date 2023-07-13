Advert

Ya Çok Seversen’den yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı…

Kanal D’nin, ilk bölümüyle çok konuşulan Ay Yapım imzalı yeni dizisi Ya Çok Seversen bu akşam 2.bölümüyle ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin 2. bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

Ya Çok Seversen’den yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı…
Yayın Tarihi : 2023-07-13 16:48

Hikayesiyle ilk bölümden çok ses getiren Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 2.bölümü bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümünden yayınlanan yeni ön izleme sahnesinde çocuklara bakmak için gönderilen bakıcı kadının kapıya gelmesiyle Leyla, Ateş’e karşı zor durumda kalıyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de

 

 

Benzer Haberler
Özgü Namal'ın yeni projesi! Partneri belli oldu Özgü Namal'ın yeni projesi! Partneri belli oldu
Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden bir fragman daha Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden bir fragman daha
Ya Çok Seversen’den yeni bir fragman yayınlandı… Ya Çok Seversen’den yeni bir fragman yayınlandı…
Yaz Şarkısı'nın yayın tarihi belli oldu Yaz Şarkısı'nın yayın tarihi belli oldu
Maviye Sürgün’ün dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı Maviye Sürgün’ün dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı
“Yeşil Vadi’nin Kızı” yayın tarihi belli oldu “Yeşil Vadi’nin Kızı” yayın tarihi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!