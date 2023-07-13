Ya Çok Seversen’den yeni bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı…

Hikayesiyle ilk bölümden çok ses getiren Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin 2.bölümü bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümünden yayınlanan yeni ön izleme sahnesinde çocuklara bakmak için gönderilen bakıcı kadının kapıya gelmesiyle Leyla, Ateş’e karşı zor durumda kalıyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de