Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni fragman

İlk tanıtımıyla da dikkatleri üzerine çeken dizide Kerem Bürsin’in oynadığı Ateş karakteri ile Hafsanur Sancaktutan’ın hayat verdiği Leyla karakterinin hikayesi şimdiden büyük merak uyandırıyor. Yayınlanan tanıtımda dünyanın dört bir tarafında Ateş’i arayan İlter, sonunda onu bulur ve İstanbul’a dönmeye ikna etmeye çalışır. Ailesini hiç tanımayan ve onları bulabilmek için tek umudu olan bir kişinin hastane masraflarını karşılayabilmek adına dolandırıcılık yaparak para kazanan Leyla ise tesadüfen Ateş’le tanışır. İlginç olaylar yaşayan ikilinin birbirlerini tanımaya yönelik sohbetleri ise hikayenin seyrine dair ipuçları veriyor.

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de…