Ya Çok Seversen’den merak uyandıran yeni bir tanıtım yayınlandı…

İlk iki bölümüyle hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok farklı ülkesinde sosyal medyada çok konuşulan Ya Çok Seversen, bu akşam 3’üncü bölümüyle Kanal D ekranında seyirci ile buluşacak. Ay Yapım imzalı hikayesiyle gülümseten ve başrol oyuncularının uyumuyla da dikkatleri üstüne çeken dizinin 3’üncü bölümü öncesinde heyecanı yükselten yeni bir tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Ateş ve Leyla’nın evin en küçüğü Berit’le oldukları anlar eğlenceli bir bölümün sinyallerini verirken, ikilinin havuzda yakınlaştığı romantik sahne ise giderek heyecanı artırıyor.

Senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘’Ya Çok Seversen’’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.



