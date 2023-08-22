‘Ya Çok Seversen’de Ateş’ten Leyla’ya evlenme teklifi…

Eğlenceli ve bir o kadar da romantik hikayesiyle beğeni toplayan Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ateş’in Leyla’ya evlilik teklifi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz bölümün sonunda basın önünde Ateş’in Leyla ile sevgili olduklarını ilan etmesinin ardından bu konu çocukların gündemine de taşınır. Leyla da Yakup’a Ateş’i dolandırmayacağını çünkü ona aşık olduğunu itiraf eder. Leyla’nın Ateş’in teklifine ne cevap vereceği sorusu ise perşembe akşamı cevap bulacak.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşarı, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...