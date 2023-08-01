Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak...

Tanıtımda Hasan’ın Leyla’yı bulmasıyla tüm gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken Yakup’un Ateş’le ilgili planladıkları oyunda Leyla’nın “gerçekten aşık olmaması” konusunda onu uyarması dikkatleri çekiyor. Tanıtımın sonunda Leyla’nın Ateş’e “Sende o cesaret yok” sözleri Ateş’in harekete geçmesini sağlarken, ikilinin gittikçe yakınlaştığı anlar bölümde yaşanacak sıcak sahnenin sinyallerini veriyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Ya Çok Seversen eğlencenin ve romantizmin giderek yükseleceği 5’inci bölümü perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşuyor.



