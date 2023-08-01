Advert

Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak...

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı başrollerinde buluşturan Ya Çok Seversen’in 5’inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Çetenin Ateş’le ilgili planları merakla beklenirken tanıtıma Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler damga vuruyor.

Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak...
Yayın Tarihi : 2023-08-01 21:52

Tanıtımda Hasan’ın Leyla’yı bulmasıyla tüm gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken Yakup’un Ateş’le ilgili planladıkları oyunda Leyla’nın “gerçekten aşık olmaması” konusunda onu uyarması dikkatleri çekiyor. Tanıtımın sonunda Leyla’nın Ateş’e “Sende o cesaret yok” sözleri Ateş’in harekete geçmesini sağlarken, ikilinin gittikçe yakınlaştığı anlar bölümde yaşanacak sıcak sahnenin sinyallerini veriyor.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alırken ikiliye Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.

Ya Çok Seversen eğlencenin ve romantizmin giderek yükseleceği 5’inci bölümü perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşuyor.

 

Benzer Haberler
Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi… Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi…
Dönence'nin setinden eğlenceli kareler... Dönence'nin setinden eğlenceli kareler...
Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor
Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor… Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor…
Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler! Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler!
Kader Bağları'nın okuma provası gerçekleşti! Kader Bağları'nın okuma provası gerçekleşti!
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!